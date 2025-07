Após deixar o tráfico, jovem atende a campainha e é morto tiros

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Um homem foi morto a tiros ao atender a campainha no prédio onde morava. O caso aconteceu no último sábado (7), em Belo Horizonte (MG).

Com a permissão do jovem, a testemunha abriu a porta. Um dos criminosos, então, disse "viemos devolver suas coisas" e, em seguida, abriu fogo. De acordo com a investigação, Rafael teria envolvimento com uma organização criminosa, mas teria parado de vender drogas. Traficantes estariam forçando o rapaz a voltar para o mundo do crime.

Rafael foi morto com 10 tiros. O caso é investigado pela Polícia Civil.