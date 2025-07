Em 4 dias, três moradores do Vale desaparecem na região; VEJA

A semana começou desesperadora para três famílias do Vale do Paraíba, que procuram por parentes que estão desaparecidos na região. Estão sendo procurados uma estudante de 15 anos e dois homens, de 40 e 26 anos.

A estudante Thayna Lohayne, de 15 anos, está desaparecida em Pindamonhangaba. Ela mora no bairro Residencial Bem Viver. Segundo uma tia, Thayna saiu de casa durante a madrugada, no final de semana, e não foi mais encontrada.