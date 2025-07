REGIÃO: Motorista sofre sequestro e carga de R$ 41 mil é roubada

Um roubo em Caraguatatuba deixou um motorista do site de vendas Mercado Livre sob a mira de uma arma e resultou no furto de uma carga avaliada em mais de R$ 41 mil na manhã de domingo (6), no bairro Pegorelli.

O motorista de uma transportadora, de 25 anos, foi rendido por criminosos armados enquanto realizava entregas com uma van Renault Master.