Morador de São José de 26 anos desaparece após sair de casa

Onde está Thalles?

Morador da região leste de São José dos Campos, Thalles Junior da Silva, 26 anos, está desaparecido desde a manhã de sábado (5), quando saiu de casa e não foi mais visto.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp