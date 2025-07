Homem de 40 anos desaparece após sair para trabalhar no Vale

A Polícia Civil de Cruzeiro investiga o desaparecimento de Clayton da Silva Junqueira, de 40 anos, que não foi mais visto desde a manhã da última quinta-feira (3), quando saiu de casa por volta das 7h para trabalhar.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado na Delegacia de Polícia de Cruzeiro, a esposa da vítima informou que essa foi a primeira vez que o marido não retornou para casa ou entrou em contato com a família.