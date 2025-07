Pastores evangélicos morrem após acidente em rodovia do Vale

Dois pastores evangélicos da Igreja Bem-Aventurança de Cachoeira Paulista morreram em um grave acidente na noite da última sexta-feira (4), na rodovia SP-62. As vítimas foram identificadas como Márcio Camilo, de 53 anos, e Arnaldo Rodrigues, de 50 anos.

Eles estavam no carro que colidiu frontalmente com uma caminhonete que vinha no sentido oposto da via. Com o impacto, o veículo dos pastores ficou completamente destruído. Ambos foram socorridos, mas infelizmente não resistiram aos ferimentos.