Homem invade casa e ataca vítima com pauladas em São José

Uma agressão em São José dos Campos mobilizou a Polícia Militar na manhã de sábado (5). Um homem foi preso após invadir a casa da vítima e agredi-la brutalmente com golpes de pedaço de madeira na cabeça, na rua Júlio César Filho, no bairro Vila Alexandrina, zona norte da cidade.

De acordo com informações da Polícia Militar, os policiais foram acionados via Copom para atendimento de uma ocorrência de agressão na Vila Alexandrina, na manhã de sábado.

Ao chegarem ao local, encontraram a vítima com ferimentos graves na cabeça, causados por golpes com um pedaço de madeira desferidos pelo agressor, que ainda estava nas proximidades do local. Ele tinha manchas de sangue no rosto.

Familiares e testemunhas relataram aos policiais que havia desavenças anteriores entre a vítima e o agressor. Na manhã de sábado, o criminoso teria invadido a residência da vítima e a atacado de forma brutal, desferindo os golpes na cabeça, causando ferimentos graves.