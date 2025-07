Homem procurado por agredir a mãe é preso no centro de São José

A Polícia Militar prendeu um procurado da Justiça no bairro São Dimas, na região central de São José dos Campos, na madrugada de domingo (6), por volta de 4h10.

Policiais militares do 1º BPM/I realizavam patrulhamento preventivo no bairro quando, ao cruzarem a rua Paraibuna com a rua Elisa Costa Santos, avistaram um homem em atitude suspeita, próximo a veículos estacionados na via.