Mulher é morta a tiros dentro de casa e na frente dos filhos

Uma mulher de 28 anos foi assassinada a tiros na noite da última sexta-feira (4), no município de Cupira, no Agreste de Pernambuco. O crime aconteceu na residência da vítima, que também funcionava como bar.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A vítima, identificada como Crislaine dos Santos Cavalcante, foi surpreendida por um homem armado em frente à sua casa. Ela tentou escapar correndo para dentro da residência, mas o suspeito a perseguiu e efetuou vários disparos. Crislaine morreu na cozinha.