Polícia procura rapaz suspeito de matar a própria mãe a facadas

Michelly Rios Midon Oruê foi assassinada na noite da última quinta-feira (3), na casa onde morava em Glória de Dourados município distante a 277 quilômetros de Campo Grande.

O suspeito de cometer o crime é o próprio filho da vítima, identificado até o momento como Alfredo, que teria usado uma faca para cometer o crime.