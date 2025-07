‘Dedicação e coragem’, diz GCM sobre Matias, morto após acidente

Em postagem nas redes sociais, o GTAM (Grupo Tático com Moto) da GCM destacou a carreira de Matias na corporação e se solidarizou com os fmailiares.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

“É com profundo pesar que o GTAM se solidariza com a família, amigos e colegas do GCM Matias. Sua dedicação e coragem marcaram sua trajetória na Guarda Civil Municipal. Que Deus conforte a todos neste momento de dor”, diz o texto.

Matias estava internado desde a manhã do último dia 28 de junho, quando se envolveu no grave acidente de moto, que também vitimou o atirador do Tiro de Guerra Lucas Barros Lima Silva, de 18 anos, o Lukinhas, que morreu na segunda-feira (1º).

O guarda municipal de São José pilotava sua motocicleta quando houve uma colisão com a moto de Lucas. Ambos ficaram gravemente feridos no impacto. Apesar dos esforços das equipes de socorro e do atendimento médico nos dias seguintes, Matias não resistiu aos ferimentos.