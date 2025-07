Homem de 60 anos morre após ser atropelado em Guaratinguetá

Um homem de 60 anos morreu após ser atropelado na rua Martins Cabral, no Centro de Guaratinguetá. A ocorrência foi registrada na Delegacia Seccional da cidade como homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima foi socorrida pelo Samu na manhã de sábado (5) e encaminhada à Santa Casa de Guaratinguetá, onde deu entrada por volta das 10h em estado grave. O falecimento foi confirmado na noite de sábado, por volta das 21h40. A vítima foi identificada como Gilberto dos Santos Ribeiro.