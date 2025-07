PAT de São José tem 600 vagas de emprego disponíveis na segunda

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de São José dos Campos oferecerá um total de 600 vagas de emprego em diversas áreas na próxima segunda-feira (7).

Em destaque estão os cargos de operador de teleatendimento (170 oportunidades), com e sem exigência de experiência prévia, incluindo postos exclusivos para pessoas com deficiência (PCD) – 70 vagas.