Em surto psicótico e armado com faca, homem é morto em ação da PM

Um homem que estava em surto psicótico e armado com uma faca foi morto em uma ação da Polícia Militar do Ceará, em Itapipoca, na região norte do estado, nesse sábado (5). A corporação afirmou que "reagiu à injusta agressão". Familiares do homem reclamaram de uma suposta abordagem policial desproporcional.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Em nota, a Polícia Militar informou que "uma equipe do 11º Batalhão de Polícia Militar (11º BPM) foi acionada para prestar apoio a uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), na localidade de Taboca, em Itapipoca".