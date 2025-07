Prima da cantora Assucena é atropelada e morta a facadas por ex

Um crime brutal abalou a cidade de Planalto, a cerca de 40 km de Vitória da Conquista (BA), na manhã de sábado (5). Uma mulher identificada como Edlane Luz foi atropelada e, em seguida, assassinada a facadas em plena via pública. O autor do crime seria o ex-companheiro da vítima, que fugiu do local logo após o ataque.

“Minha prima Lane Luz foi covardemente assassinada pelo ex-namorado, enquanto estava a caminho do trabalho”, postou no Instagram a cantora Assucena, que pertencia ao grupo As Bahias e a Cozinha Mineira.