Homem é assassinado a socos após ofender a mãe do próprio amigo

Um homem foi assassinado pelo próprio amigo na tarde de sábado (5), no Jardim Araçatuba, em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba (PR). Conforme a Guarda Municipal, o crime foi motivado por uma discussão e os dois envolvidos estavam alcoolizados. A vítima teria ofendido a mãe do autor do crime.

“Entrou como uma ocorrência de vias de fato. Viemos até o local e foi constatado o cidadão já em óbito”, afirmou o guarda municipal Mattos, que atendeu a ocorrência.