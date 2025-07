João passa por nova cirurgia; Anderson e Sheila pedem orações

João Henrique Thomaz Ferreira, filho do prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), e da primeira-dama Sheila Thomaz, passa por nova cirurgia no Hospital Municipal da cidade e os pais pediram orações para a recuperação do filho.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

João Henrique trabalhava como entregador em Dublin, na Irlanda, e teve parte da perna direita amputada após ser atropelado por um carro da polícia irlandesa. O caso aconteceu no dia 28 de outubro de 2023. Amigos e familiares afirmam que o atropelamento foi intencional.