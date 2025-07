Vale Histórico e Litoral Norte concentram violência no Vale

Cidades do Vale Histórico e do Litoral Norte concentram a violência no Vale do Paraíba em 2025, com maior quantidade de vítimas de homicídio do que municípios maiores, como São José dos Campos, Taubaté e Jacareí, que abrigam metade da população regional.

De janeiro a maio de 2025, de acordo com a SSP (Secretaria de Estado da Segurança Pública de São Paulo), nove das 15 cidades com mais homicídios na região estão nas sub-regiões do Vale Histórico e do Litoral Norte.