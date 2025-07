‘A dor é imensa’, diz família de Giovana, assassinada no Vale

Um internauta comentou: “Muito triste. Não dá para aceitar uma pessoa termina um relacionamento e perder a vida, isso é inaceitável. Como se ela fosse obrigada a ficar com a pessoa a vida toda. Esse covarde assassino fazer isso causa uma ira na gente, porque sou pai”.

O crime.

Giovana trabalhava em uma padaria na rua Arthur Gaspar Viana, no Jardim Santa Maria, em Jacareí. Ela saiu do trabalho por volta das 20h de sexta. A mãe trocou mensagens com ela, pelo WhatsApp, às 22h22. Depois disso ela ficou com o celular desligado e a mãe não conseguiu mais contato.

O corpo de Giovana foi encontrado debaixo da ponte que dá acesso ao bairro São João, em Jacareí. Viaturas do Corpo de Bombeiros e do Samu estiveram no local.