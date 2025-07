Polícia prende homem que tomava cerveja dos outros em bares

Um homem de 36 anos foi preso suspeito de ameaçar e perseguir vizinhos além de difamar o cunhado em Jussara, a cerca de 225 km de Goiânia (GO). A prisão foi realizada na quinta-feira (3), na casa do suspeito.

De acordo com o delegado Thiago Carvalho, responsável pela investigação, o suspeito vinha perturbando vários vizinhos e no intervalo de uma semana foram registrados cinco boletins de ocorrência contra ele.