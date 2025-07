Jovem espanca mãe e ameaça com arma por causa de wi-fi lento

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Um jovem, de 20 anos, está sendo procurado pelas autoridades após agredir a própria mãe e ameaçá-la com uma arma de fogo por causa da lentidão da internet na casa onde vivem. O caso ocorreu na terça-feira (1º), no bairro Saudade, na região leste de Belo Horizonte (MG).

Segundo a corporação, o suspeito saiu de casa e retornou minutos depois com um revólver. Ele teria apontado a arma para a mãe, segurado o pescoço dela, desferido uma coronhada no rosto da mulher e a jogado no chão.

As agressões só cessaram após a chegada do padrasto do suspeito, que interveio. Antes de fugir, o jovem ainda teria ameaçado: “Se chamar a polícia, eu vou pular aqui de madrugada e matar vocês dois”.

Com um corte na cabeça, a mulher foi levada à Unidade de Pronto Atendimento Leste e, em seguida, encaminhada à Delegacia da Mulher. O suspeito já é conhecido na região por práticas criminosas.