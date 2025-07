Bebê de 1 ano é encontrado morto em casa; padrasto culpa cachorro

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) confirmou a prisão do padrasto da criança de 1 ano que foi encontrada morta nessa sexta-feira em Pouso Alegre, no Sul de Minas. O homem, de 21 anos, foi detido em flagrante delito pela Polícia Militar pelo crime de homicídio.

Para a Polícia Militar, o suspeito alegou que a criança foi derrubada por um cachorro. A mãe do menino trabalhava em Santa Rita do Sapucaí, também no Sul de Minas, e deixava o bebê aos cuidados do padrasto. Os municípios ficam cerca de 30 km de distância um do outro.