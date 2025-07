Médium promete incorporar extraterrestre ao vivo em São José

O professor, escritor e médium Laércio Fonseca, 69 anos, promete incorporar um extraterrestre ao vivo durante palestra em São José dos Campos. O evento deve durar 4 horas e está marcado para o domingo, dia 13 de julho. As inscrições estão à venda.

O tema do seminário é “A mediunidade e os extraterrestres” e faz parte do trabalho de Laércio Fonseca, que desenvolve o Projeto Terra, que incluiu “conhecimento acerca do mundo espiritual e como as leis cósmicas regem nossas vidas e o universo”, de acordo com texto postado no site oficial do médium.