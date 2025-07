Filho forja próprio sequestro para extorquir R$ 180 mil do pai

Um homem de 31 anos foi preso por forjar o próprio sequestro em Cambira, no norte do Paraná, na tarde de sexta-feira (4). O suspeito enviou uma foto ao pai para tentar extorquir R$ 180 mil dele por um suposto resgate.

De acordo com a Polícia Civil, o sequestro teria acontecido no dia 30 de junho. Desde então, a família recebeu várias ameaças – inclusive de que os sequestradores cortariam os dedos do homem caso o pagamento não fosse feito. Pouco tempo depois, os policiais descobriram o cativeiro e que o filho estava enganando o pai e a família.