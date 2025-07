Criança de 3 anos é encontrada morta em buraco com lama

Uma tragédia comoveu Loanda, no noroeste do Paraná. O pequeno Joaquim Gualter Ferreira Pereira Nunes, de 3 anos, foi encontrado morto submerso a cerca de 60 cm de profundidade em um buraco com lama, formado pelas chuvas (foto abaixo), na sexta-feira (4).

O local onde o corpo do menino foi encontrado fica a 120 metros da casa da família, de acordo com a delegada Iasmin Dias Gregório, da Polícia Civil do Paraná. O caso é investigado, a princípio, como morte acidental.