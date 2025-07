Homem abusa da ex-sogra e a leva a motel após oferecer carona

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

No entanto, durante o trajeto, o homem sacou uma arma e afirmou que a levaria para outro lugar. Ainda dentro do carro, a vítima foi ameaçada e, sem o consentimento dela, o suspeito passou as mãos em seus seios, nádegas e pernas.

O destino da “carona” foi um motel no bairro Floresta. Já no local, a mulher disse que começou a lutar com o ex-genro, o que chamou a atenção da gerente do motel, que acionou um segurança.

O homem fugiu em seguida, dirigindo uma picape prata. Funcionários do estabelecimento conseguiram anotar a placa do veículo, mas informaram que faltava um caractere.