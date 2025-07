Homem morre e outro fica ferido em acidente com trator no Vale

Um homem de 39 anos morreu enquanto fazia a manutenção de um trator na tarde de sexta-feira (4), em Pindamonhangaba. A vítima faleceu antes de ser socorrida. Outro trabalhador, de 51 anos, também se feriu.

Segundo informações, o trabalhador fazia a manutenção da broca de um trator quando se acidentou. Outro homem tentou ajudá-lo, mas também se machucou. Não há informações sobre a dinâmica do acidente.