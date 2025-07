AGORA: Carro tomba em avenida da região oeste de São José

Um carro tombou na avenida Lineu de Moura, na região oeste de São José dos Campos, na manhã deste sábado (5). Ainda não há informações sobre feridos e nem a causa do acidente.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Equipes da Secretaria de Mobilidade Urbana de São José e da Polícia Militar estão no local atendendo a ocorrência.