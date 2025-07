Inpe sedia reunião internacional sobre monitoramento do clima

O Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) vai sediar a reunião do comitê diretor do GCOS (Sistema Global de Observação do Clima), destinado a avaliar regularmente o estado das observações climáticas globais da atmosfera, da terra e do oceano. O encontro será realizado de 7 a 10 de julho, em São José dos Campos, na sede do instituto.

Segundo o Inpe, o objetivo é garantir o acesso livre e a qualidade dos dados para monitorar, compreender e prever o clima global.