Eve prevê 2 anos para produção seriada do carro voador em Taubaté

A expectativa da Eve Air Mobility, empresa subsidiária da Embraer, é de que a produção em série do ‘carro voador’ – eVTOL (aeronaves elétricas de pouso e decolagem vertical) – comece em cerca de dois anos na fábrica de Taubaté.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Antonio João Carmesini Barcellos, vice-presidente de Industrialização da Eve, disse que a fábrica está atualmente em fase de projeto. A unidade será construída na área da fábrica da Embraer em Taubaté. “A fábrica está em estágio de projeto nesse momento”, disse o executivo a OVALE.