'Comecei a gritar'; mãe tentou salvar filho após afogamento

Um menino de 3 anos morreu afogado na piscina da casa da avó materna, no dia em que completava aniversário. A tragédia aconteceu na tarde de quinta-feira (3), e a mãe da criança relatou, emocionada, os momentos de desespero ao encontrar o filho desacordado dentro da água.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso ocorreu em Girau do Ponciano, no interior de Alagoas. Segundo Thaíse Pereira, mãe de Riquelme Pietro Pereira Almeida, o menino havia pedido para ir até a casa da avó. “Fiquei com pena, abri a porta e deixei ele ir”, contou. A residência da avó fica muito próxima da casa da mãe, o que permitia visibilidade do quintal.