Homem morre após ter pescoço cortado

Um homem foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira (4), com marcas no pescoço que indicam possível degola. O caso segue sob investigação das autoridades locais.

A vítima foi identificada como Fulgêncio Laranjeira. O corpo foi localizado no Bairro da Granja, em Ponta Porã, e apresentava sinais de violência. A Polícia Militar isolou a área até a chegada da Polícia Civil e da equipe da Perícia Técnica, que iniciaram os trabalhos no local.