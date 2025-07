Carreta despenca da ponte e mata caminhoneiro

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso aconteceu em Sorriso, no norte de Mato Grosso. A vítima transportava uma carga de milho e seguia em direção à cidade quando o acidente aconteceu. Ele morreu ainda no local.

A fatalidade ocorreu na estrada que dá acesso ao Pontal do Verde, uma rota frequentemente utilizada por veículos de carga. De acordo com moradores que presenciaram a cena, a carreta despencou da ponte e caiu no rio. A cabine ficou parcialmente submersa e completamente destruída. O corpo do motorista foi retirado da água por populares, já sem vida.

Segundo informações preliminares, o caminhoneiro era natural de Santa Catarina e viajava com destino a Sorriso para realizar a entrega da carga. Vídeos divulgados nas redes sociais mostram a correnteza levando os grãos espalhados pelo leito do rio, além dos danos causados pelo impacto da queda.

Moradores da região reclamam da falta de manutenção da estrada e da ausência de sinalização e proteção na ponte. Equipes da Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Perícia Oficial (Politec) estiveram no local para apurar as circunstâncias do acidente.