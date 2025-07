’Pânico’: Publicou foto com namorada e a ex ateou fogo no Vale

A polícia investiga um incêndio criminoso que destruiu a motocicleta de um vigilante em Caçapava. O caso ganhou repercussão após imagens de uma pessoa fantasiada com a máscara do personagem “Pânico” espalhar gasolina no veículo e atear fogo em plena luz do dia. O episódio foi registrado por câmeras de segurança.

O dono da moto, José Elicarlos, também atua como entregador e afirma que o ataque foi praticado por sua ex-companheira, com quem manteve um relacionamento por cerca de 14 anos. Segundo ele, a motivação teria sido ciúmes, após ele publicar uma foto com sua nova namorada nas redes sociais.