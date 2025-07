Briga por saco de latinha termina com mãe de 7 filhos morta

Uma mulher de 38 anos foi encontrada morta na manhã de quinta-feira (3), com o corpo jogado em uma vala. O caso foi registrado como homicídio e está sendo investigado pela Polícia Civil.

O crime ocorreu em Iguape, no litoral de São Paulo, na Rua Maria Alício Soares. A vítima, identificada como Flávia Trigo da Costa, estava desaparecida desde o dia anterior, quando se envolveu em uma discussão com um casal após o furto de um saco de latinhas. De acordo com relatos da família, a mãe dela chegou a pagar pelo material, mas mesmo assim Flávia teria sido alvo de uma emboscada.