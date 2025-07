Diretora de presídio se envolve com detento e facilita fugas

A ex-diretora do Complexo Penal de Eunápolis, no sul da Bahia, está sendo investigada por envolvimento na fuga de 16 presos e por suposto esquema de compra de votos em troca de R$ 100 para favorecer candidatos políticos. As informações constam em apuração conduzida pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA).

Joneuma Silva Neres, de 33 anos, foi presa por suspeita de facilitar a fuga em massa, ocorrida no dia 12 de dezembro de 2024. Segundo as investigações, ela também atuava em articulações políticas ligadas a uma facção criminosa que atua no estado. Um dos envolvidos seria Ednaldo Pereira de Souza, um dos foragidos da unidade e apontado como parceiro amoroso da ex-diretora.