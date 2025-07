Diarista é presa de novo pela morte do mecânico Marcilio em SJC 

Rafaela havia sido detida inicialmente no dia 24. No entanto, apesar da gravidade das suspeitas, Rafaela foi liberada na audiência de custódia, pois não possuía antecedentes criminais. Mas nesta sexta, policiais da Delegacia de Investigações Gerais, da DEIC do Deinter-1, cumpriram um mandado de prisão temporária de 30 dias, expedido pela Justiça. Ela foi localizada em uma casa no bairro dos Freitas, zona sul da cidade, e levada à Cadeia Pública de Caçapava.

A Polícia Civil de São José dos Campos prendeu, nesta sexta-feira (4), Rafaela Cristina Rodrigues de Siqueira, de 34 anos, principal suspeita de envolvimento em um latrocínio ocorrido no último dia 18, no bairro Vila Maria, região central da cidade. A nova prisão ocorre um dia após ela ter sido solta durante audiência de custódia.

Rafaela, que trabalhava como diarista, é apontada como a mentora do assalto que terminou com a morte do mecânico Marcílio Aparecido Severiano, de 46 anos, assassinado na frente da família. Segundo a polícia, ela havia prestado serviços na residência e teria informado aos criminosos sobre a existência de um cômodo onde estavam guardados objetos de valor — o que pode ter motivado e direcionado a ação do grupo armado.

A diarista foi presa inicialmente dentro de um carro ao lado de um dos integrantes do trio envolvido no assalto. No veículo, a polícia encontrou a arma de fogo usada no crime. O homem que a acompanhava, que possui extensa ficha criminal e estava em liberdade temporária, permanece preso.

Até o momento, três suspeitos estão detidos, e um quarto envolvido continua foragido. O caso segue sob investigação da 1ª DIG de São José dos Campos.