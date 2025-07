Moto pega fogo em frente na Vila Industrial, em São José

Um incêndio em uma motocicleta assustou pedestres, motoristas e trabalhadores na noite desta sexta-feira (4), em frente à empresa Intervale, na Vila Industrial, zona leste de São José dos Campos.

Segundo relatos de testemunhas, o fogo teria começado de forma repentina e consumiu o veículo em poucos minutos. As chamas provocaram correria nas imediações, mas foram rapidamente controladas.