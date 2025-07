HITT chega aos 5 anos em Taubaté atendendo 120 empreendedores

Os números consolidam o espaço instalado no Via Vale Shopping, em Taubaté, como um ponto de conexão entre os empreendedores, as universidades e o mercado, incentivando o aprendizado e a inovação.

Nesses cinco anos, o HITT foi responsável por mais de 600 postos de trabalho gerados diretamente e tantos outros indiretos, além de estabelecer parcerias nacionais e internacionais. Entre os parceiros regionais está o PIT (Parque de Inovação Tecnológica) de São José dos Campos, que serve de inspiração para o HITT de Taubaté.

O aniversário de cinco anos do HITT foi celebrado com uma solenidade em Taubaté, com homenagens a personalidades, entrega do prêmio Joaninha a casos e pessoas de destaque na inovação e a apresentação da Inteligência Artificial HITTai, que terá duas versões: uma voltada ao público geral e outra destinada exclusivamente às startups residentes.

“Tivermos diversos desafios nesses cinco anos e celebramos com vários projetos bem interessantes que conseguimos fazer. Outro objetivo do HITT é integrar a cidade e as instituições para trazer ideias, compartilhar ideias e construir juntos. Esses cinco anos tivemos muitos avanços para trazer parceiros e acreditar na ideia. Estamos prontos para mais cinco anos para ampliar o projeto”, disse Altair Emboava, gestor do HITT.