Matou a mãe com 5 facadas e se disse arrependido

Alfredo Henrique Oruê dos Santos foi localizado pela Polícia Militar na manhã desta sexta-feira (4), em uma casa no bairro Jardim Jóquei Clube, em Dourados, Mato Grosso do Sul.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O imóvel, conhecido como local frequentado por usuários de drogas, abrigava o jovem, que foi encontrado dormindo. Do lado de fora, estava estacionado o carro Renault Logan branco utilizado por ele para fugir após o crime.

Ao ser conduzido à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC), Alfredo preferiu não responder às perguntas dos jornalistas sobre a autoria do homicídio. No entanto, afirmou estar arrependido pelo que fez. A vítima foi Michelly Rios Midon Oruê, de 47 anos, mãe do rapaz.

De acordo com o boletim de ocorrência, o marido da vítima estava ausente da residência no momento do crime, pois trabalhava em outra cidade. Michelly estava sozinha em casa com o filho quando foi morta. O caso segue sob investigação.