Policial faz cirurgia plástica, mas morre após complicações

Uma jovem policial de 26 anos morreu após complicações decorrentes de uma cirurgia plástica realizada nos Estados Unidos. O procedimento, que envolveu lipoaspiração e enxerto de gordura, ocorreu na semana do aniversário da vítima, que havia viajado para o local sem avisar a família.

O caso aconteceu em Miami, na Flórida. Wildelis Rosa, que atuava como policial em Nova Orleans, no estado da Louisiana, pagou US$ 7.495 — o equivalente a cerca de R$ 41 mil — pelo procedimento estético conhecido como BBL (Brazilian Butt Lift).