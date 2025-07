Adolescente que matou pais teve namorada como 'mentora' do crime

A Polícia Civil do Rio de Janeiro apura que a namorada de um adolescente foi a principal responsável por influenciá-lo a assassinar os próprios pais. Segundo os investigadores, a jovem, que mantinha um relacionamento virtual com o rapaz, teria dado um ultimato para que o crime fosse cometido.

O caso ocorreu no estado do Rio de Janeiro e contou com o apoio da Polícia Civil do Mato Grosso nas investigações. As autoridades afirmam que a adolescente foi peça-chave no planejamento do duplo homicídio. A motivação, conforme apurado, seria a proibição dos pais do garoto em permitir uma viagem para que ele conhecesse pessoalmente a namorada.