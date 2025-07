Invadiu casa e estupr0u idosa após não encontrar itens de valor

Uma idosa de 71 anos foi vítima de estupro durante uma tentativa de assalto frustrada cometida por um homem de 25 anos. O caso ocorreu durante a madrugada, quando o agressor invadiu a casa da vítima, por volta das 2h, e não encontrou objetos de valor. Diante disso, partiu para a violência sexual e física.

O crime foi registrado em Sarandi, no interior do Paraná. Segundo informações da Polícia Civil, o invasor arrombou uma porta de vidro para ter acesso ao imóvel, onde a vítima estava sozinha. Ele vasculhou o local em busca de joias, dinheiro e tentou até dar partida no carro, sem sucesso. Frustrado, ele arrastou a idosa para a varanda e cometeu o estupro.