Prefeitura reforça vacinação antirrábica em Taubaté

A imunização será feita por ordem de chegada, das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h, com distribuição de 400 doses por dia. A vacina deve ser aplicada no local, não sendo permitida a retirada para aplicação em casa. Tutores de todos os bairros podem levar seus animais para receber a dose contra a raiva.

A Prefeitura de Taubaté, por meio da Secretaria de Saúde, realizará uma nova etapa de vacinação antirrábica para cães e gatos na próxima segunda (7) e terça-feira (8), na sede do CAS (Controle de Animais Sinantrópicos), no Jardim das Nações.

Caso o animal já tenha uma carteirinha de vacinação, é recomendada sua apresentação. Se não tiver, o tutor receberá um comprovante de aplicação no ato da vacinação. Desde o início do ano, mais de 6 mil animais já foram vacinados com o imunizante fornecido pelo Governo do Estado.

Em etapas anteriores, a campanha passou por bairros como Imaculada Conceição, Parque Três Marias, Jardim Sandra Maria, Jardim América, Baronesa, Jardim Bela Vista, Jardim Resende, Estoril, Jardim Mourisco, Marlene Miranda, Jardim Garcez, Santa Isabel e Parque Planalto. A Secretaria de Saúde informa que novas ações continuarão sendo realizadas e o cronograma será divulgado pontualmente.

A unidade do CAS fica na avenida Vereador José Roberto Bueno de Mattos, nº 235, no Jardim das Nações.