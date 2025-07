Ronda ostensiva da GCM prende foragido da Justiça em Taubaté

Durante patrulhamento ostensivo na região central de Taubaté, a Ronda Ostensiva Municipal (Romu), da Guarda Civil Municipal (GCM), prendeu um homem procurado pela Justiça na noite desta quinta-feira (3).

A abordagem ocorreu na Praça Dr. Barbosa de Oliveira, onde a equipe da Romu identificou seis pessoas em atitude suspeita. Após consulta ao sistema, foi constatado que um dos abordados, um homem de 26 anos, era foragido do sistema penitenciário desde o dia 23 de junho.