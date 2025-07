Mãe quer tirar filho de creche após ele aparecer com machucados

Após o atendimento, a mãe disse que o Conselho Tutelar a orientou a fazer uma reunião com a supervisora da escola. “Em todas as reuniões eles reconheciam as negligências e falavam que iriam tomar medidas administrativas, mas nunca vi nada acontecer e inclusive vem acontecendo com muita frequência”, disse ela a OVALE.

“Enfim, teve um dia que fui buscá-lo e ele estava com o braço preso na portão, e ninguém tinha visto. Registrei no 156, pois ficou roxo”, afirmou a mãe. Ela disse que entrou com o pedido de transferência do filho em março, que aguarda avaliação.

Outro lado.

A Secretaria de Educação e Cidadania de São José informou, por meio de nota, que a mãe do aluno foi atendida pela equipe gestora do Cedin Ângela Maria de Souza. Os fatos relatados foram esclarecidos durante uma reunião na própria unidade escolar, que ocorreu na última segunda-feira (7).