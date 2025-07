Ação na Revap acaba em confusão entre sindicalistas de São José

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A CSP informou que os militantes faziam a distribuição de um boletim que denunciava “postura antidemocrática do Sintricom”. O material impresso teria sido tomado pelos outros sindicalistas.

“Eu estava panfletando um material junto à base, com o apoio dos companheiros da CSP-Conlutas, quando sofremos essa violência absurda. Eu estava apenas exercendo meu direito de defesa, já que a direção do Sintricom convocou uma assembleia às escondidas", relatou o sindicalista Francisco Roberto da Silva, que afirma sofrer perseguição no Sindicato da Construção.

"Fomos agredidos de uma forma covarde numa ação que escancara o pior do gangsterismo sindical", afirmou Antônio Macapá, dirigente da CSP-Conlutas no Vale do Paraíba e diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de São José.

Outro lado.