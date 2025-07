Polícia apreende caça-níquel e vídeo bingo em bar de Taubaté

Policiais civis da Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) de Taubaté, durante a Operação Caracol, apreenderam máquinas caça-níquel e sistema de vídeo bingo on-line dentro de um bar localizado no Mercado Municipal da cidade. A ação aconteceu nesta sexta-feira (4).

Segundo a Deic, a operação ocorreu em um bar dentro do Mercado Municipal de Taubaté, sendo que as máquinas ficavam no fundo do estabelecimento. Havia também uma máquina do tipo de cartões de crédito e débito usada para apostas.