Homem invade casa da ex, faz filhos reféns e ameaça matar todos

Um homem inconformado com o fim do relacionamento invadiu a casa da ex-esposa nesta sexta-feira (4), no bairro de Sapopemba, na zona leste de São Paulo, e fez os dois filhos reféns. Ele ameaçava matar todo mundo caso a mulher não reatasse o casamento.

O sequestro, que começou durante a madrugada, durou quase quatro horas e foi finalizado com a prisão do agressor e a libertação das vítimas pela Polícia Militar. Câmeras corporais registraram a ação dos policiais.