Jogo de terror inspirou adolescente a matar família, diz polícia

A Polícia Civil do Rio de Janeiro concluiu que o adolescente de 14 anos que matou os pais e o irmão de 3 anos em Itaperuna, no noroeste fluminense, se inspirou em um jogo de terror com conteúdo violento e perturbador.

O game, segundo as investigações, mostra um casal de irmãos envolvidos em incesto que assassinam os pais e cenas de assassinato e canibalismo.